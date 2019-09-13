подписаться на рассылку
24.65 25.05
27 27.55
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск, - Зеленский
13 сентября 2019, пятница, 19:58 81
Политика 2019-09-13T20:02:08+03:00
Українські Новини
Выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск, - Зеленски

Выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск, - Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск.

Об этом Президент заявил во время совместного с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд брифинга, передают Українськi Новини.

"Это вопрос сначала обмена людей, затем разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы будем говорить о разведении войск по всей территории, это 400 км. Только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях", - сказал он.

Президент подчеркнул, что выборы на этих территориях должны быть, но исключительно по законодательству Украины.

Однако он отметил, что подробности и сроки пока обсуждать не может.

Как сообщали Українські Новини, освобожденный политзаключенный Олег Сенцов открыл Ялтинскую европейскую стратегию вместо Зеленского.

Также Зеленский намерен дать в октябре первую пресс-конференцию, которую обещал еще к 100 дням президентства.

Тем временем Зеленский пообещал бороться за Крым не только словами.

Больше новостей о: обмен пленными выборы на Донбассе Владимир Зеленский Разведение войск

Архив
Новости
Сотрудник СБУ погиб при выполнении боевого задания 20:11
Выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск, - Зеленский 19:58
В Киеве вспыхнули склады в Шевченковском районе 19:45
Уголовные дела о мошенничестве владельцев и менеджмента "АИС" готовятся к передаче в суд, – СМИ 19:37
В Кремле не исключают возможности нового обмена политзаключенными 19:29
больше новостей
Слишком неприличный купальник: в США школьницу дисквалифицировали после победы в соревновании по плаванью 14:27
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
В "Слуге народа" назревает скандал: Бужанский и Дубинский обвинили свою фракцию в попытке обмануть мажоритарщиков 22:15
Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента 09:44 Документ
"ЛНР" передала Украине еще 54 заключенных 14:23
больше новостей
Двое военных ранены на Донбассе в пятницу 13:58
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ) 08:15
В Запорожье запустили туристический троллейбус в заповедник "Остров Хортица" 14:15
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента, - лекция министра экономики Милованова 16:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok