Выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск.

Об этом Президент заявил во время совместного с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд брифинга, передают Українськi Новини.



"Это вопрос сначала обмена людей, затем разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы будем говорить о разведении войск по всей территории, это 400 км. Только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях", - сказал он.



Президент подчеркнул, что выборы на этих территориях должны быть, но исключительно по законодательству Украины.



Однако он отметил, что подробности и сроки пока обсуждать не может.



Как сообщали Українські Новини, освобожденный политзаключенный Олег Сенцов открыл Ялтинскую европейскую стратегию вместо Зеленского.



Также Зеленский намерен дать в октябре первую пресс-конференцию, которую обещал еще к 100 дням президентства.



Тем временем Зеленский пообещал бороться за Крым не только словами.