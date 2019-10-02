Садовий зустрів Тома Круза у Львові та вручив акторові подарунки

Відомий голлівудський актор і продюсер Том Круз, якого помітили в київському метро, відвідав Львів, де зустрівся з львівським мером Андрієм Садовим. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Так, повідомляється, що Садовий разом з дружиною Катериною зустріли актора на площі Ринок. Мер подарував Тому Крузу пам'ятну монету Короля Данила Галицького та книгу про історію авторства С. Плохія. Також Том Круз залишив запис у Книзі почесних гостей Львова.



"Спасибі за те, що прийняли нас у вашому чудовому місті. Чарівне місто, чарівні люди, чарівна країна!", - написав Том Круз у Книзі почесних гостей міста.

"Сьогодні Том Круз побачив Львів, побачить і інші локації в місті. А після - хоче дізнатися про наші Карпати", - зазначив Андрій Садовий.



