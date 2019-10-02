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02 жовтня 2019, середа, 18:51 11
Суспільство 2019-10-02T18:52:58+03:00
Українські Новини
Садовий зустрів Тома Круза у Львові та вручив акторові подарунки

Садовий зустрів Тома Круза у Львові та вручив акторові подарунки

Круз і Садовий. Фото: Facebook/Львівська міська рада
Круз і Садовий. Фото: Facebook/Львівська міська рада

Відомий голлівудський актор і продюсер Том Круз, якого помітили в київському метро, відвідав Львів, де зустрівся з львівським мером Андрієм Садовим. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Так, повідомляється, що Садовий разом з дружиною Катериною зустріли актора на площі Ринок. Мер подарував Тому Крузу пам'ятну монету Короля Данила Галицького та книгу про історію авторства С. Плохія. Також Том Круз залишив запис у Книзі почесних гостей Львова.


"Спасибі за те, що прийняли нас у вашому чудовому місті. Чарівне місто, чарівні люди, чарівна країна!", - написав Том Круз у Книзі почесних гостей міста.

"Сьогодні Том Круз побачив Львів, побачить і інші локації в місті. А після - хоче дізнатися про наші Карпати", - зазначив Андрій Садовий.

Том Круз во Львове. Фото: Facebook/Львовский городской совет
Том Круз во Львове. Фото: Facebook/Львовский городской совет
Том Круз во Львове. Фото: Facebook/Львовский городской совет
Том Круз во Львове. Фото: Facebook/Львовский городской совет
Том Круз во Львове. Фото: Facebook/Львовский городской совет


Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з американським актором Томом Крузом, в ході якої вони обговорювали зйомки іноземцями фільмів в Україні.

Також Кличко звозив Тома Круза на Троєщину і похвалився недобудованим мостом.

Пізніше Том Круз прилетів до Одеси, поїв там в ресторані і полетів далі до Львова.

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