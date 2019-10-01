подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 октября 2019, вторник, 21:58 795
Политика 2019-10-01T22:02:10+03:00
Українські Новини
Кличко свозил Тома Круза на Троещину и похвастался недостроенным мостом

Кличко свозил Тома Круза на Троещину и похвастался недостроенным мостом

Виталий Кличко и Том Круз. Фото: Кличко/Twitter
Виталий Кличко и Том Круз. Фото: Кличко/Twitter

Мэр Киева Виталий Кличко сводил голливудского актера Тома Круза, который в Киеве также встретился с Президентом Владимиром Зеленским, на недостроенный Подольско-Воскресенский мост и достроенный велосипедно-пешеходный, со стеклянных частей которого недавно убрали перегородки.

Об этом Кличко сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Осматриваем вместе с Томом Крузом киевские локации для голливудского кино", - написал Кличко и тегнул официальный микроблог голливудского актера.

К записи мэр Киева прикрепил совместное селфи с Крузом.

Как сообщает сайт КГГА, Кличко сводил актера также в парк "Муромец". При этом брат мэра Владимир устроил Тому Крузу обзорную экскурсию над Киевом на вертолете. Также Клички прогулялись с Томом Крузом и режиссерской группой, приехавшей с ним, по пешеходно-велосипедному мосту.

Виталий Кличко и Том Круз. Фото: Кличко/TwitterВиталий Кличко и Том Круз. Фото: КГГА

Как сообщали Українські Новини, Том Круз приехал в Киев и проехался на метро. Ранее в скандальном пешеходном мосту в Киеве завелись мухи, которых было видно под стеклом.

Ранее Кличко заявил, что Подольско-Воскресенский мост заработает до 2021.

Больше новостей о: Виталий Кличко Том Круз Подольско-Воскресенский мост Велосипедно-пешеходный мост

Архив
Новости
Порошенко назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина" 22:00
Виталий Кличко и Том Круз. Фото: Кличко/Twitter
Кличко свозил Тома Круза на Троещину и похвастался недостроенным мостом 21:58
Это то, чего ждала Украина - платформа Бойко приветствует согласование "формулы Штайнмайера" 21:34
Празднования 70-летия КНР обернулись новыми жертвами в Гонконге 21:30
Кабмин решил, что у министра энергетики будет аж восемь заместителей 21:16
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов 11:47
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
Чернобыльская АЭС. ЧАЭС. Фото: welt.de
Иностранные "сталкеры" штурмуют Чернобыльскую зону 11:46
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Монеты
Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами мелких номиналов 09:50
Более двух годовых госбюджетов: Мининфраструктуры подсчитало затраты на восстановление Донбасса 11:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok