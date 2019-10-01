Кличко свозил Тома Круза на Троещину и похвастался недостроенным мостом

Мэр Киева Виталий Кличко сводил голливудского актера Тома Круза, который в Киеве также встретился с Президентом Владимиром Зеленским, на недостроенный Подольско-Воскресенский мост и достроенный велосипедно-пешеходный, со стеклянных частей которого недавно убрали перегородки.\r\nОб этом Кличко сообщил в своем микроблоге Twitter.\r\n"Осматриваем вместе с Томом Крузом киевские локации для голливудского кино", - написал Кличко и тегнул официальный микроблог голливудского актера.\r\nК записи мэр Киева прикрепил совместное селфи с Крузом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщает сайт КГГА, Кличко сводил актера также в парк "Муромец". При этом брат мэра Владимир устроил Тому Крузу обзорную экскурсию над Киевом на вертолете. Также Клички прогулялись с Томом Крузом и режиссерской группой, приехавшей с ним, по пешеходно-велосипедному мосту.\r\nВиталий Кличко и Том Круз. Фото: КГГА\r\nКак сообщали Українські Новини, Том Круз приехал в Киев и проехался на метро. Ранее в скандальном пешеходном мосту в Киеве завелись мухи, которых было видно под стеклом.\r\nРанее Кличко заявил, что Подольско-Воскресенский мост заработает до 2021.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n