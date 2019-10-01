Том Круз приехал в Киев и проехался на метро

В киевском метрополитене был замечен один из наиболее известных американских киноактеров Том Круз. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский режиссер Любомир Левицкий. Также актера заметила журналист и создатель журнала Prime time magazine Ольга Корешкова, сообщается на странице девушки в Instagram.\r\nИзвестно, что в ближайшее время в СМИ не сообщалось о прибытии Тома Круза. По словам Ольги, 57-летний актер был на станции "Золотые ворота" в сопровождении делегации и охраны. Фото с ним делать не разрешали. Но нескольким счастливчикам все же удалось.\r\nОчевидица также рассказала, что Том спустился в метро, чтобы посмотреть на станцию "Золотые ворота". После актер снова поднялся наверх.\r\nПозже на официальной странице КП "Киевский метрополитен" подтвердили информацию о приезде Тома Круза. Согласно сообщению, фото актера решили не публиковать из уважения к приватной жизни звезды.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, что еще 3 года назад говорилось о том, что Том Круз избегает дочери, потому что "в нее вселился демон".