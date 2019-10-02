Том Круз прилетел в Одессу, поел там в ресторане и полетел дальше во Львов

Американский киноактер и продюсер Том Круз находится сейчас в Одессе. Его самолет Gulfstream IV регистрационный номер 808T приземлился утром в среду, 2 октября в аэропорту Одессы. Об этом сообщает Думская.\r\nОчевидцы видели, как актер вышел из самолета, сел в черную машину и уехал. \r\nОтмечается, что Круз - сертифицированный пилот и частенько пилотирует свой самолет лично.\r\nТакже он пообедал в ресторане "Бабель Фиш", что на Греческой улице.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nФотографию опубликовала на своей странице в Фейсбуке директор БФ "Холидейз" Елена Орлова.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПо некоторым данным, Круз сразу после ланча улетел из Одессы во Львов.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Том Круз приехал в Киев и проехался на метро. Кличко свозил Тома Круза на Троещину и похвастался недостроенным мостом.\r\nВ Украину Круз прилетел по приглашению президента Владимира Зеленского, с которым накануне встречался на Банковой. Круз рассказал, что хочет осмотреть некоторые локации для своего нового проекта. Возможно, одна из них находится в Одессе или области.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n