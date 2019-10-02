Том Круз прилетел в Одессу, поел там в ресторане и полетел дальше во Львов

Американский киноактер и продюсер Том Круз находится сейчас в Одессе. Его самолет Gulfstream IV регистрационный номер 808T приземлился утром в среду, 2 октября в аэропорту Одессы. Об этом сообщает Думская.

Очевидцы видели, как актер вышел из самолета, сел в черную машину и уехал.

Отмечается, что Круз - сертифицированный пилот и частенько пилотирует свой самолет лично.

Также он пообедал в ресторане "Бабель Фиш", что на Греческой улице.

Фотографию опубликовала на своей странице в Фейсбуке директор БФ "Холидейз" Елена Орлова.

По некоторым данным, Круз сразу после ланча улетел из Одессы во Львов.

Как сообщали Українські Новини, Том Круз приехал в Киев и проехался на метро. Кличко свозил Тома Круза на Троещину и похвастался недостроенным мостом.

В Украину Круз прилетел по приглашению президента Владимира Зеленского, с которым накануне встречался на Банковой. Круз рассказал, что хочет осмотреть некоторые локации для своего нового проекта. Возможно, одна из них находится в Одессе или области.