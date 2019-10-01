Зеленский пригласил Тома Круза в Киев: что обсуждали

Президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с американским актером Томом Крузом, в ходе которой они обсуждали съемки иностранцами фильмов в Украине.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\n"По приглашению Президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыл всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз", - сказано в нем.\r\nЗеленский и Круз провели встречу в Офисе Президента 30 сентября вечером.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну", - говорится в сообщении.\r\nВ свою очередь Зеленский рассказал ему о своем опыте работы в кино.\r\n"Также Владимир Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международному копродакшену", - сказано в сообщении.\r\nЗеленский выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мировых кинопроизводителей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nФото: Офис Президента\r\nКак сообщали Українськi Новини, голливудские актеры стали тайными гостями форума YES в Киеве. Среди них были Мила Кунис, Робин Райт, продюсер нашумевшего сериала "Чернобыль", а также актер Эштон Катчер.