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01 октября 2019, вторник, 10:40 18
Общество 2019-10-01T10:45:36+03:00
Українські Новини
Зеленский пригласил Тома Круза в Киев: что обсуждали

Зеленский пригласил Тома Круза в Киев: что обсуждали

Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с американским актером Томом Крузом, в ходе которой они обсуждали съемки иностранцами фильмов в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"По приглашению Президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыл всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз", - сказано в нем.

Зеленский и Круз провели встречу в Офисе Президента 30 сентября вечером.

"Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну", - говорится в сообщении.

В свою очередь Зеленский рассказал ему о своем опыте работы в кино.

"Также Владимир Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международному копродакшену", - сказано в сообщении.

Зеленский выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мировых кинопроизводителей.

Фото: Офис ПрезидентаФото: Офис Президента

Как сообщали Українськi Новини, голливудские актеры стали тайными гостями форума YES в Киеве. Среди них были Мила Кунис, Робин Райт, продюсер нашумевшего сериала "Чернобыль", а также актер Эштон Катчер. 

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