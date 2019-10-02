Комерційний імпорт електроенергії з Росії відновлено

Україна відновила комерційний імпорт електричної енергії з Російської Федерації після того, як Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі "Укренерго".

"Так, вчора (1 жовтня) було постачання електроенергії", - повідомили в прес-службі.

При цьому в "Укренерго" не повідомили назву компаній, якими був здійснений імпорт електроенергії.

У вересні Верховна Рада дозволила імпортувати електричну енергію з Білорусі та Росії. Раніше в листопаді 2015 року "Укренерго" заявляла про припинення імпорту електроенергії з Росії.

Як повідомляли Українські Новини, газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить в групу "Нафтогаз", почала імпорт електроенергії з Білорусі та її продаж на українському ринку. Тим часом у НКРЕКП заявили, що ціну на електроенергію для населення необхідно підвищити в майбутньому.

Крім того, Кабмін змінив модель покладання спецзобов'язань на суб'єктів ринку електричної ээнергии.