Кабмин изменил модель возложения спецобязательств на субъектов рынка электроэнергии

Кабинет Министров изменил модель возложения спецобязательств на субъектов рынка электрической энергии.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности, передают Українські Новини.

"Принятие документа обеспечит усовершенствование механизма возложения спецобязательств на участников рынка и будет способствовать конкуренции, созданию условий для снижения цены на электрическую энергию для крупных промышленных потребителей в условиях нового рынка электроэнергии", - говорится в нем.

Согласно сообщению, данным постановлением для урегулирования проблемы закупки объемов электроэнергии операторами систем распределения (ОСР) для компенсации технологических потерь электрической энергии установлены объемы покупки электрической энергии на электронных аукционах ОСР электроэнергии и оператором системы передачи не более 50% процентов объемов, необходимых для компенсации технологических потерь электроэнергии на ее передачу и распределение.

Кроме того, с целью развития конкуренции на рынке электроэнергии постановлением уменьшен объем обязательной продажи электрической энергии национальной атомной энергогенерирующей компанией "Энергоатом" для выполнения спецобязательств.

"Это позволит обеспечить доступность электроэнергии, произведенной на атомных электростанциях, для крупных энергоемких предприятий, что будет способствовать повышению их конкурентоспособности", - подчеркнули в сообщении.

Согласно пояснительной записке к постановлению, текстом которой располагают Українські Новини, Кабмин обязал "Энергоатом" продавать не более 65% электроэнергии "Гарантированному покупателю" на электронных аукционах и не более 10% оператору системы распределения и оператору системы передач.

"Данное решение позволит освободить дополнительный объем электроэнергии, произведенной атомными станциями, в следствие чего производители будут иметь возможность заявлять ее для продажи на организованных сегментах рынка, в частности на электронных аукционах по свободным ценам", - отмечается в тексте постановления.

Также для сохранения тарифа "Энергоатома" на уровне 2-го полугодия 2019 года данным документом снижается предельная цена электроэнергии, произведенной атомными станциями, на 9,7% или на 5,5 коп./кВт-ч до 51,2 коп./кВт-ч.

Как сообщали Українські Новини, цена электроэнергии для водоканалов выросла на 8%.

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