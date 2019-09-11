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11 сентября 2019, среда, 10:57 150
Экономика 2019-09-11T12:16:26+03:00
Українські Новини
Цену на электроэнергию для населения необходимо повысить в будущем, - НКРЭКУ

Цену на электроэнергию для населения необходимо повысить в будущем, - НКРЭКУ

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет о необходимости повышения цены на электрическую энергию для населения.

Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, передают Українські Новини.

Она сообщила, что сейчас главной причиной, которая может привести к росту стоимости электроэнергии для населения является перекрестное субсидирование между стоимостью электроэнергии для бытовых и небытовых потребителей.

"В конце концов, мы столкнемся с проблемой, что будет необходимость повышения стоимости электроэнергии для населения, для того, чтобы уменьшить эти дотации", - сказала Кривенко.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин изменил модель возложения спецобязательств на субъектов рынка электроэнергии.

Также "Укрэнерго" заявляло, что цена на электроэнергию для промышленности выросла на 30%.

Больше новостей о: Электроэнергия НКРЭКУ Цена на электроэнергию Цена на электроэнергию для населения

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