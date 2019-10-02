Зеленський щиро прагне миру, - Геращенко

Депутат Верховної Ради Ірина Геращенко ("Європейська солідарність) за результатами закритої зустрічі президента Володимира Зеленського з керівниками парламентських фракцій щодо підписання так званої формули Штанмайєра заявила, що Зеленський щиро прагне миру.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Зустріч тривала близько 40 хвилин. Безумовно, це важлива розмова , але недостатня для зняття всіх питань. Мої враження і відчуття, що Зеленський щиро прагне миру. Але так само щиро і дещо наївно вірить, що йому вдасться переграти Путіна. Ми ж бачимо в цих кремлівських формулах пастки для України. Ми відверто говорили про це на зустрічі", - написала вона.

Геращенко також повідомила, що "Європейська Солідарність" разом з "Голосом" звернулися до Зеленського з ініціативою про зустріч з фракціями, а також запросили в ВР міністра закордонних справ і начальника Генерального штабу.

Зазначимо, раніше Геращенко вже хвалила Володимира Зеленського за виступ на відкритті 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок , 1 жовтня, ТКГ погодила "формулу Штайнмайєра" в Мінську.

Леонід Кучма опублікував лист Сайдику зі згодою на "формулу Штайнмайєра", яке підписав вчора від імені України.