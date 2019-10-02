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  • Глава "Слуги народа" Арахамия заявил, что Зеленский обсуждал с главами фракций "формулу Штанмайера"
02 октября 2019, среда, 11:53 375
Политика 2019-10-02T11:53:37+03:00
Українські Новини
Глава "Слуги народа" Арахамия заявил, что Зеленский обсуждал с главами фракций "формулу Штанмайера"

Глава "Слуги народа" Арахамия заявил, что Зеленский обсуждал с главами фракций "формулу Штанмайера"

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский встречался со всеми председателями фракций Верховной Рады в среду.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия сообщил журналистам, передают Українські новини.

"С другими председателями фракций он встретился. Это было сутра", - сказал он.

Также Арахамия отметил, что на заседании его фракции с Президентом Владимиром Зеленским также обсуждалась "формула Штанмайера".

По его словам, на совещании присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и другие сотрудники Офиса.

"Я могу вас заверить, что нет ни единого намека даже на капитуляцию Украины и нарушение интересов Украины", - прокомментировал политик согласование Украиной "формулы Штайнмайера"1 октября.

Однако депутат заявил, что не знает подробностей подписанного в Минске (Беларусь) документа.

Председатель фракции добавил, что еще не обсуждался новый законопроект о статусе Донбасса.

"Сейчас нет ни текста, ни концепта нового закона. Что мы будем обсуждать с вами? Это может быть Офис Президента, это может быть группа депутатов. Никто из них еще не вышел с законодательной инициативой", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября ТКГ согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.

Кроме того, ТКГ договорилась о разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского. Тем временем Порошенко уже назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина".

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