"Формула Штайнмайера" - умова Росії для саміту в "нормандському форматі", - депутат від "Слуги народу"

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко заявив, що узгодження Україною "формули Штайнмайєра" – це умова Росії для проведення саміту "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Про це він сказав з трибуни парламенту, передають Українські Новини.

"Після зустрічі 1 вересня глав держав представник ОБСЄ Мартін Сайдик звернувся до України із запитанням, чи погоджується Україна з текстом російських пропозицій в частині способу використання закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей... І у відповідь представник ОБСЄ отримав лист від представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми про те, що цей текст нас влаштовує, ми на нього погодилися. Це вимога Росії для проведення саміту у "нормандському форматі", це їх вимога для діалогу президентів", - сказав депутат.

За словами Яременка, діалог у "нормандському форматі" має принести мир на Донбас, що є метою Президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".

Депутат наголосив, що Україна також висунула вимоги Росії перед початком переговорів "нормандському форматі", зокрема щодо обміну полоненими, розведення військ і припинення вогню на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Як повідомляли Українські Новини, журналіст опублікував текст "формули Штайнмайєра".

Тим часом фракції "Європейська солідарність", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і "Голос" у Верховній Раді закликають Президента Володимира Зеленського пояснити на засіданні парламенту "формулу Штанмайєра".