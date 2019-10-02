підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.85 27.45
˟
02 жовтня 2019, середа, 12:13 7
Верховна Рада і партії 2019-10-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
"Формула Штайнмайера" - умова Росії для саміту в "нормандському форматі", - депутат від "Слуги народу"

"Формула Штайнмайера" - умова Росії для саміту в "нормандському форматі", - депутат від "Слуги народу"

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко заявив, що узгодження Україною "формули Штайнмайєра" – це умова Росії для проведення саміту "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Про це він сказав з трибуни парламенту, передають Українські Новини.

"Після зустрічі 1 вересня глав держав представник ОБСЄ Мартін Сайдик звернувся до України із запитанням, чи погоджується Україна з текстом російських пропозицій в частині способу використання закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей... І у відповідь представник ОБСЄ отримав лист від представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми про те, що цей текст нас влаштовує, ми на нього погодилися. Це вимога Росії для проведення саміту у "нормандському форматі", це їх вимога для діалогу президентів", - сказав депутат.

За словами Яременка, діалог у "нормандському форматі" має принести мир на Донбас, що є метою Президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".

Депутат наголосив, що Україна також висунула вимоги Росії перед початком переговорів "нормандському форматі", зокрема щодо обміну полоненими, розведення військ і припинення вогню на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Як повідомляли Українські Новини, журналіст опублікував текст "формули Штайнмайєра".

Тим часом фракції "Європейська солідарність", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і "Голос" у Верховній Раді закликають Президента Володимира Зеленського пояснити на засіданні парламенту "формулу Штанмайєра".

Більше новин про: Володимир Зеленський війна на Донбасі Слуга народу Богдан Яременко капітуляція формула Штайнмайєра

Архів
Новини
Літня спека повертається: у четвер в Україні буде до +26 13:35 Карта
Дніпровський губернатор зустрінеться з Олександром Ярославським, щоб обговорити реконструкцію аеропорту 13:29
Завдяки якісному адмініструванню нова податкова перевиконала план з податкових надходжень за 9 місяців 2019 року, – Верланов 13:26
Зеленський щиро прагне миру, - Геращенко 13:23
Журналісти "112 Україна", NewsOne і ZIK заклеїли роти на знак протесту проти спроб закрити канали 13:00
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДСНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг, – ICU 16:55
Щоб врятувати Луганський регіон від відключень електроенергії, потрібно знизити ціну на газ для Луганської ТЕС, - Плачков 16:41
більше новин
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Зеленський та Гончарук у НБУ. Фото: Василь Фурман/Facebook
Після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок 16:29
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok