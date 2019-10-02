підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.85 27.45
˟
02 жовтня 2019, середа, 10:49 11
Судова влада 2019-10-02T11:30:02+03:00
Українські Новини
ГПУ розслідує видачу жителям України всіх паспортів інших країн: угорських, румунських, польських і російських

ГПУ розслідує видачу жителям України всіх паспортів інших країн: угорських, румунських, польських і російських

Український і російський паспорт. Фото: ИТАР-ТАСС
Український і російський паспорт. Фото: ИТАР-ТАСС

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом масової видачі угорських, румунських, польських і російських паспортів жителям західних областей і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальній виробництві від 3 червня, яке проводиться Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за ч. 1 ст. 14 год. 2 ст. 110 Кримінального кодексу, тобто за фактом підготовки посягання на територіальну цілісність України, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з розпалюванням національної ворожнечі.

В рамках справи досліджується інформація про масову видачу паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії відповідно жителям західних регіонів України та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, що в подальшому може створювати загрози територіальній цілісності і суверенітету України шляхом посилення автономістських і сепаратистських настроїв серед співвітчизників (створення національно-територіальних автономій за національною ознакою, окремих виборчих округів у місцях компактного проживання етнічних громадян, систем освіти мовами меншин тощо).

В ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО), в яких містяться відомості про масову видачу паспортів.

26 вересня Печерський районний суд Києва дозволив Генпрокуратурі вилучити в РНБО документацію за період з 07 квітня 2014 року по 26 вересня 2019, яка надходила від Головного управління розвідки Міністерства оборони, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ (Національної поліції) та інших державних органів, з інформацією про масову видачу паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що Росія прискорила видачу російського громадянства жителям Донбасу перед переговорами у "нормандському форматі".США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР". У свою чергу Путін здивувався "негативу" через видачі паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу.

Більше новин про: ГПУ Видача паспортів Друге громадянство

Архів
Новини
За брехню, розпалювання війни і військові злочини Порошенко має зникнути з української реальності, - Портнов 11:21
Змушує інших робити те, чого сам не робив: фінансисти звернули увагу на декларацію Гетманцева, - ЗМІ 11:10
Кількість великих платників податків у реєстрі на 2020 зросла на 12% 11:03
Три партії вимагають від Зеленського пояснити "формулу Штанмайєра" в Раді 11:01
ГПУ розслідує видачу жителям України всіх паспортів інших країн: угорських, румунських, польських і російських 10:49
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДСНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг, – ICU 16:55
Щоб врятувати Луганський регіон від відключень електроенергії, потрібно знизити ціну на газ для Луганської ТЕС, - Плачков 16:41
більше новин
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Зеленський та Гончарук у НБУ. Фото: Василь Фурман/Facebook
Після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок 16:29
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok