ГПУ розслідує видачу жителям України всіх паспортів інших країн: угорських, румунських, польських і російських

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом масової видачі угорських, румунських, польських і російських паспортів жителям західних областей і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальній виробництві від 3 червня, яке проводиться Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за ч. 1 ст. 14 год. 2 ст. 110 Кримінального кодексу, тобто за фактом підготовки посягання на територіальну цілісність України, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з розпалюванням національної ворожнечі.

В рамках справи досліджується інформація про масову видачу паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії відповідно жителям західних регіонів України та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, що в подальшому може створювати загрози територіальній цілісності і суверенітету України шляхом посилення автономістських і сепаратистських настроїв серед співвітчизників (створення національно-територіальних автономій за національною ознакою, окремих виборчих округів у місцях компактного проживання етнічних громадян, систем освіти мовами меншин тощо).

В ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО), в яких містяться відомості про масову видачу паспортів.

26 вересня Печерський районний суд Києва дозволив Генпрокуратурі вилучити в РНБО документацію за період з 07 квітня 2014 року по 26 вересня 2019, яка надходила від Головного управління розвідки Міністерства оборони, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ (Національної поліції) та інших державних органів, з інформацією про масову видачу паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що Росія прискорила видачу російського громадянства жителям Донбасу перед переговорами у "нормандському форматі".США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР". У свою чергу Путін здивувався "негативу" через видачі паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу.