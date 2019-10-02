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02 жовтня 2019, середа, 09:57 30
Суспільство 2019-10-02T11:30:03+03:00
Українські Новини
В Станиці Луганській майже закінчили будівництво мосту

В Станиці Луганській майже закінчили будівництво мосту

Міст в Станиці Луганській. Фото: Штаб ООС
Міст в Станиці Луганській. Фото: Штаб ООС

Державна служба з надзвичайних ситуацій завершує підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини мосту в Станиці Луганської (Луганська область).

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ОНС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що з української сторони наближаються до завершення підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини мосту на ділянці розведення №1", - сказано в ньому.

зокрема, біля мосту продовжують працювати представники мостобудівної організації, піротехнічні підрозділи Держнс і працівники райавтодору.

За даними СЦКК вже виконані роботи з монтажу безпечного пішохідного огородження на змонтованому 66-метровому обхідному мосту і настилу з дощок.

Проводяться роботи по розчищенню дороги від зрізаних дерев і гілок.

Ведеться підготовка до асфальтування ділянки у розлому та будівництва двох автобусних зупинок для пасажирів перед зруйнованої частиною мосту.

Наголошується, що обхідний міст буде працювати до тих пір, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія не виконує свої обов'язки по демонтажу фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування на Донбасі. Тим часом военный загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, ще двоє поранені. Також збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.

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