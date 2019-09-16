Сутки в ООС: оккупанты 16 раз нарушили тишину, есть раненый

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня, обошлось без потерь.\r\nОб этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил\r\nТак, 15 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.\r\n"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,"- скахано в сообщении.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:\r\n- дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;- трижды вблизи Новогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;- неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия;- вблизи Водяного - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;- неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;- вблизи Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета;- неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия;- вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:\r\n- трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета;- в районе Зайцевого и вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм.\r\nЗа минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов со стороны сил ООС не было.\r\nС начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники из гранатометов различных систем и стрелкового оружия 2 раза нарушили режим прекращения огня вблизи Пищевика и неподалеку Луганского.\r\nВ результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики 22 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 13 сентября, 8 украинских военнослужащих были ранены.\r\nТем временем боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской.\r\nБоевики 5 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 14 сентября, 8 украинских военнослужащих ранены, один погиб во время выполнения боевого задания.