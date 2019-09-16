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16 сентября 2019, понедельник, 08:36 9
Силовые структуры 2019-09-16T08:41:03+03:00
Українські Новини
Сутки в ООС: оккупанты 16 раз нарушили тишину, есть раненый

Сутки в ООС: оккупанты 16 раз нарушили тишину, есть раненый

Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook.
Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня, обошлось без потерь.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил

Так, 15 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,"- скахано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды вблизи Новогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия;
- вблизи Водяного - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета;
- в районе Зайцевого и вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов со стороны сил ООС не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники из гранатометов различных систем и стрелкового оружия 2 раза нарушили режим прекращения огня вблизи Пищевика и неподалеку Луганского.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 22 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 13 сентября, 8 украинских военнослужащих были ранены.

Тем временем боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской.

Боевики 5 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 14 сентября, 8 украинских военнослужащих ранены, один погиб во время выполнения боевого задания.

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