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22 сентября 2019, воскресенье, 14:54 15
Силовые структуры 2019-09-22T14:55:24+03:00
Українські Новини
Боевики "ЛНР" срывают разведение сил, – СЦКК

Боевики "ЛНР" срывают разведение сил, – СЦКК

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В "ЛНР" срывают разведение сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С моста в Станице Луганской не выведен личный состав в форме образца РФ и не убрано фортификационное сооружение.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) фиксирует невыполнение сепаратистами ЛНР обязательств, возложенных на них в рамках разведения сил в Станице Луганской. Об этом говорится в сообщении СЦКК, обнародованном пресс-центром штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 22 сентября.

Отмечается, что сепаратисты до сих пор не осуществили демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения №1.

"А именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с нарукавными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение, непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина со своей стороны продолжает ремонтно-восстановительные работы моста через реку Северский Донец, обеспечивает безопасный переход жителей оккупированной территории на подконтрольную украинскому правительству.

"На украинской стороне, вблизи разлома моста, постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению", – добавили в СЦКК.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе. Тем временем военный погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, еще двое ранены. Также вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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