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17 сентября 2019, вторник, 20:55 8
Силовые структуры 2019-09-17T20:56:05+03:00
Українські Новини
Военный погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, еще двое ранены

Военный погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, еще двое ранены

Война на Донбассе.
Война на Донбассе.

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 17 сентября, 2 украинских военнослужащих ранены, 1 военный погиб после того, как на Донбассе украинские военные также понесли потери.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил в районе Новотроицкого, Водяного и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил возле Зализного и Новотошковского.

С начала суток при выполнении боевого задания 1 военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, 2 военнослужащих получили ранения.

Как сообщали Українськi Новини, военные захватили пулеметчика "ДНР" и убили 3 боевиков.

Ранее из-за обстрелов боевиков на Донбассе был ранен украинский военный.

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