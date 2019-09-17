Военный погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, еще двое ранены

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 17 сентября, 2 украинских военнослужащих ранены, 1 военный погиб после того, как на Донбассе украинские военные также понесли потери.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.\r\n"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в нем.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил в районе Новотроицкого, Водяного и Павлополя.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил возле Зализного и Новотошковского.\r\nС начала суток при выполнении боевого задания 1 военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, 2 военнослужащих получили ранения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, военные захватили пулеметчика "ДНР" и убили 3 боевиков.\r\nРанее из-за обстрелов боевиков на Донбассе был ранен украинский военный.