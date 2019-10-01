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01 жовтня 2019, вівторок, 23:28 3
Зовнішня політика 2019-10-01T23:40:39+03:00
Українські Новини
У Берліні в узгодженні "формули Штайнмайера" побачили прогрес на шляху до миру

У Берліні в узгодженні "формули Штайнмайера" побачили прогрес на шляху до миру

Хайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas.98
Хайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas.98

В Берліні у зв'язку з офіційним погодженням з українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайєра" побачили прогрес на шляху до миру.

Про це заявив міністр закордонних справ Хайко Маас, коментуючи угоду Тристоронньої контактної групи щодо тексту "формули", повідомляє "Укрінформ".

"Мені приємно, що конструктивна атмосфера в Тристоронній контактної групи в Мінську сьогодні призвела до очікуваного прогресу. Це відкриває двері до саміту N4 (нормандський формат - авт.) і інших етапів імплементації Мінських домовленостей", - заявив Маас у короткому коментарі.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві близько 700 осіб мітингують на Майдані Незалежності проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра". Крім того, акція протесту проходить також на вулиці Банковій, біля Офісу Президента.

ТКГ домовилася про розведення військ на Донбасі в районі Золотого і Петровського

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