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01 жовтня 2019, вівторок, 22:38 12
Верховна Рада і партії 2019-10-01T23:03:47+03:00
Українські Новини
Партія Вакарчука вимагає від Зеленського пояснити "формулу Штайнмайєра" на закритому засіданні Ради

Партія Вакарчука вимагає від Зеленського пояснити "формулу Штайнмайєра" на закритому засіданні Ради

Партія "Голос" вимагає проведення закритого засідання Ради, на якому Президент Володимир Зеленський має пояснити деталі узгодження "формули Штайнмайєра".

Про це йдеться в повідомленні на сайті партії, передають Українські Новини.

У повідомленні наголошується, що з наявної інформації неможливо зрозуміти, які домовленості були досягнуті в Мінську (Білорусь).

"Червоні лінії", які влада не має права переходити, партією "Голос" були озвучені давно. Ми категорично проти проведення виборів на окупованих територіях Донбасу без повного безумовного контролю української держави за українсько-російським кордоном", - підкреслюється в повідомленні.

Партія також зазначає, що будь-які вибори можливі лише за умови дотримання повної безпеки громадян.

Безпека можлива тільки за умови повного контролю України над кордоном.

Як повідомляли Українські Новини, Україна узгодила "формулу Штайнмайєра". Крім того, ТКГ також домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського на Донбасі.

Петро Порошенко назвав "формулу Штайнмайєра", "формулою Путіна".

Тим часом близько 700 осіб мітингують на Майдані Незалежності у Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".

 

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