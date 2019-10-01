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01 жовтня 2019, вівторок, 22:25 56
Суспільство 2019-10-02T00:15:02+03:00
Українські Новини
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра"

Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра"

"Йолка" на Майдані. Фото: facebook.com/v.gaydukevich

Близько 700 осіб мітингують на Майдані Незалежності в Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".

Про це свідчать дані онлайн-трансляцій телеканалів, передають Українські Новини.

Акція почалася близько 21:00 після брифінгу Президента Володимира Зеленського, який підтвердив узгодження "формули Штайнмайера" на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Протестувальники вважають ці дії "шляхом до капітуляції".

Паралельно акція протесту проходить також біля Офісу Президента на вул. Банковій.

"На Майдані поволі збираються люди, які вважають, що сталася зрада - президент Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайєра". Активно працюють телеканали "Прямий" і "5-й". Переважна більшість-цивільні, виглядають Андрія Білецького, який, власне, закликав до акції протесту. Тут Микола Княжицький, Ахтем Чийгоз, Георгій Тука, Юрій Бірюков, Михайло Забродський, Дмитро Корчинський з "братчиками". Є іноземні журналісти. І відчуття, що, принаймні, політики "антизеленського напряму" давно були готові до такого розвитку подій. "А де ж Ліза Богуцька?" - хтось запитує і сміється. Мітингу поки ще немає, триває просто броунівський рух". -  написала журналіст Ольга Мусафірова.

Майдан. Фото: facebook.com/Майдан. Фото: facebook.com/Ольга Мусафірова

Також на Майдан принесли невелику ялинку з написом: "Зе, вам йолка".

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня ТКГ погодила "формулу Штайнмайєра" в Мінську.

Крім того, ТКГ домовилася про розведення військ на Донбасі в районі Золотого і Петровського. Тим часом Порошенко вже назвав "формулу Штайнмайєра" "формулою Путіна".

 

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