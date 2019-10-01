Під ОПУ збираються люди через підписання "формули Штайнмайєра", охорону посилюють

Після підтвердження Президентом Володимиром Зеленським підписання українською стороною Тристоронньої контактної групи (ТКГ) "формули Штайнмайєра" під Офісом Президента люди збираються на акцію протесту.\r\nПро це повідомляють користувачі соціальної мережі Facebook.\r\n"На Банковій - прапори Свободи та Національні дружини. У ОП посилюють охорону будівлі", - написала Михайлина Скорик.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nАкція протесту проти "формули Штайнмайєра". Фото: facebook.com\/mikhailyna.skoryk\r\n"Азов, Айдар, Донбас, ПС, десантура і механи, зараз саме час відкинути суперечки і згадати загиблих братів!!! Задайте собі питання, чи брати, чи готові ми до такого? Схаваємо? Я буду о 21.00 на Майдані біля Стели. До зустрічі", - написав волонтер і ветеран Павло Тука.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри цьому у соцмережі зазначають, що Зеленський не пояснив на брифінгу детально, який документ був підписаний в Мінську.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) у вівторок в Мінську (Білорусь) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте й Петрівське на Донбасі і підписала "формулу Штайнмайєра".\r\nРаніше під Офісом Президента вже протестували проти "формули Штайнмайєра".