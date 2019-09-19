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19 сентября 2019, четверг, 21:40 59
Общество 2019-09-19T21:40:23+03:00
Українські Новини
Под офисом Президента несколько сотен человек протестовали против "формулы Штайнмайера"

Под офисом Президента несколько сотен человек протестовали против "формулы Штайнмайера"

В четверг, 19 сентября, в Киеве под Офисом президента прошла акция протеста против "формулы Штайнмайера", которую могут утвердить в ходе предстоящей встречи лидеров нормандской четверки.

На митинге Нормандский заговор — государственная измена собрались несколько сотен человек, пишет "Новое время".

"Мы требует не подписывать капитуляционных соглашений с Путиным, ни при каких обстоятельствах не имплементировать формулу Штайнмайера, не соглашаться на узаконивание пророссийской автономии Донбасса и амнистию для боевиков", — говорится в заявлении организаторов акции.

Формула Штайнмайера определяет порядок вступления в силу статей так называемого "закона об особом статусе Донбасса". Однако вступление их в силу обусловлено рядом условий. В частности, это вывод российских войск и проведение честных и свободных выборов в соответствии с Конституцией Украины и по стандартам ОБСЕ.

Как сообщали Українські Новини, советники лидеров "нормандского формата" согласовали "формулу" выборов на Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что лидеры стран "нормандского формата" намерены рассмотреть особый статус и выборы на Донбассе.

Больше новостей о: Акция протеста Особый статус Донбасса капитуляция

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