Под офисом Президента несколько сотен человек протестовали против "формулы Штайнмайера"

В четверг, 19 сентября, в Киеве под Офисом президента прошла акция протеста против "формулы Штайнмайера", которую могут утвердить в ходе предстоящей встречи лидеров нормандской четверки.

На митинге Нормандский заговор — государственная измена собрались несколько сотен человек, пишет "Новое время".

"Мы требует не подписывать капитуляционных соглашений с Путиным, ни при каких обстоятельствах не имплементировать формулу Штайнмайера, не соглашаться на узаконивание пророссийской автономии Донбасса и амнистию для боевиков", — говорится в заявлении организаторов акции.

Формула Штайнмайера определяет порядок вступления в силу статей так называемого "закона об особом статусе Донбасса". Однако вступление их в силу обусловлено рядом условий. В частности, это вывод российских войск и проведение честных и свободных выборов в соответствии с Конституцией Украины и по стандартам ОБСЕ.

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Как сообщали Українські Новини, советники лидеров "нормандского формата" согласовали "формулу" выборов на Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что лидеры стран "нормандского формата" намерены рассмотреть особый статус и выборы на Донбассе.