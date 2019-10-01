ТКГ домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського, - Зеленський

Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) у вівторок в Мінську (Білорусь) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте й Петрівське на Донбасі і підписала "формулу Штайнмайєра".

Про це на брифінгу повідомив Президент Володимир Зеленський, передають Українські Новини.

"Була досягнута домовленість про початок розведення військ в Петровському і Золотому. Хочу заспокоїти місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені і відведення військових ніяк не вплине на вашу безпеку", - сказав він.

Зеленський навів у приклад ситуацію в Станиці Луганській, де пройшло успішне розведення військ і до кінця листопада планується завершити відновлення пішохідного моста.

Президент також повідомив, що під час засідання ТКГ також обговорювалося питання про наступному етапі визволення українських полонених.

У цьому контексті він згадав журналіста Станіслава Асєєва, який більш як 2 роки перебуває у в'язниці самопроголошеної "Донецької народній республіці" ("ДНР").

Як повідомляли Українські Новини, українська делегація Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі підписала "формулу Штайнмайєра" в Мінську.

Раніше під Офісом Президента кілька сотень людей протестували проти "формули Штайнмайєра".

Тим часом помічник Зеленського Андрій Єрмак заявив про те, що так звана "формула Штайнмайера" ляже в основу законопроекту.