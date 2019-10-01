підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 жовтня 2019, вівторок, 19:40 6
Президент 2019-10-01T20:00:01+03:00
Українські Новини
ТКГ домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського, - Зеленський

ТКГ домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського, - Зеленський

Володимир Зеленський. Скріншот трансляції skrypin.ua
Володимир Зеленський. Скріншот трансляції skrypin.ua

Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) у вівторок в Мінську (Білорусь) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте й Петрівське на Донбасі і підписала "формулу Штайнмайєра".

Про це на брифінгу повідомив Президент Володимир Зеленський, передають Українські Новини.

"Була досягнута домовленість про початок розведення військ в Петровському і Золотому. Хочу заспокоїти місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені і відведення військових ніяк не вплине на вашу безпеку", - сказав він.

Зеленський навів у приклад ситуацію в Станиці Луганській, де пройшло успішне розведення військ і до кінця листопада планується завершити відновлення пішохідного моста.

Президент також повідомив, що під час засідання ТКГ також обговорювалося питання про наступному етапі визволення українських полонених.

У цьому контексті він згадав журналіста Станіслава Асєєва, який більш як 2 роки перебуває у в'язниці самопроголошеної "Донецької народній республіці" ("ДНР").

Як повідомляли Українські Новини, українська делегація Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі підписала "формулу Штайнмайєра" в Мінську.

Раніше під Офісом Президента кілька сотень людей протестували проти "формули Штайнмайєра".

Тим часом помічник Зеленського Андрій Єрмак заявив про те, що так звана "формула Штайнмайера" ляже в основу законопроекту.

Більше новин про: ТКГ Володимир Зеленський війна на Донбасі Переговори в Мінську Розведення військ

Архів
Новини
Не важливо, кандидати або кандидатки: відбір полярників в Антарктиду пройде без гендерних обмежень 19:46
ТКГ домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського, - Зеленський 19:40
Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайєра" 19:30
Зниження ціни на газ для Луганської ТЕС – єдине правильне рішення, щоб область не залишилася без електроенергії, - екс-міністр ЖКГ Кучеренко 19:22
Військовий парад в КНР. Фото: China Daily
Китай відсвяткував 70-річчя КНР грандіозним парадом 19:11
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok