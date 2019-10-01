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01 жовтня 2019, вівторок, 19:11 28
Азія 2019-10-01T20:00:01+03:00
Українські Новини
Китай відсвяткував 70-річчя КНР грандіозним парадом

Китай відсвяткував 70-річчя КНР грандіозним парадом

З нагоди 70-ї річниці Китайської Народної Республіки, в Пекіні провели масштабний військовий парад за участю 15 тисяч солдатів. Відповідні фото опублікувало видання China Daily.

У параді на площі Тяньанмэнь в Пекіні у вівторок, 1 жовтня, взяли участь 15 тисяч військовослужбовців, серед яких були представники сухопутних військ, військово-морського флоту і жіночої міліції. Крім цього в параді так само взяли участь 580 одиниць військової техніки і 160 літаків.

Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Військовий парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Військовий парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Військовий парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Військовий парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Військовий парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Військовий парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Військовий парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Військовий парад в КНР. Фото: Daily China
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Військовий парад в КНР. Фото: Daily China

Як повідомляли Українські Новини, на військовому параді також була продемонстрована найсучасніша міжконтинентальна балістична ракета, дальність польоту якої перевищує показники її аналогів в інших країнах.

Нагадаємо, згідно з офіційним повідомленням, опублікованим державними статистичними службами в КНР, країна зайняла перше місце в світі по внеску в глобальне економічне зростання з 2006 року, а рівень урбанізації в Китаї за останні 70 років істотно зріс.

Тим часом Китай сподівається на офіційний візит Зеленського в Пекін.

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