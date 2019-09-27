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27 сентября 2019, пятница, 06:45 37 Инфографика
Политика мира 2019-09-27T06:45:01+03:00
Українські Новини
70 лет КНР. Как урбанизировалась страна

70 лет КНР. Как урбанизировалась страна

Photo by Zhou Gangguo/For China Daily
Photo by Zhou Gangguo/For China Daily

Уровень урбанизации в Китае за последние 70 лет существенно вырос. Государственное статистическое управление КНР опубликовало соответствующие данные за 70 лет после образования Нового Китая. Согласно представленной статистике, на конец 2018 года коэффициент урбанизации, рассчитанный на основе численности постоянного населения в городах, достиг 59,58 проц, что на 48,94 проц больше по сравнению с концом 1949 года, среднегодовой рост составил 0,71 проц.

За 70 лет со времени образования КНР уровень урбанизации в стране заметно вырос. Как свидетельствуют данные доклада, количество городов значительно увеличилось. В конце 1949 года по всему Китаю в общей сложности насчитывалось 132 города, в то время к концу 2018 года их число возросло до 672 городов. В то же время численность городского населения существенно увеличилась. Если в конце 1949 года население, проживающее в городах, насчитывало 39,49 млн человек, то к концу 2017 года численность постоянных резидентов в городках районного значения и выше достигло 483,56 млн человек, а количество городов с более пяти милионным населением, имеющим регистрацию по месту жительства, насчитывает 14.

Детально с успехами КНР в области урабанистического развития можно познакомиться в представленной инфографике:

Больше новостей о: Китай КНР Китайская Народная Республика Урбанизация Рост населения в городах

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