70 лет КНР. Как Китай вырос в глобальных рейтингах

Согласно официальному сообщению, опубликованному государственными статистическими службами в КНР, страна заняла первое место в мире по вкладу в глобальный экономический рост с 2006 года, став ведущим двигателем мирового экономического роста.

Об этом сообщает газета Chinadaily.

В последние 70 лет доля Китая в основных экономических и социальных совокупных показателях в мире еще более возросла. Его международный статус еще более укрепился, и его глобальное влияние продолжало расти, говорится в докладе, опубликованном Национальным бюро статистики.

В информации отмечено, что с 1961 по 1978 год среднегодовой вклад Китая в глобальный экономический рост составлял 1,1 процента, а с 1979 по 2012 год среднегодовой уровень составлял 15,9 процента, занимая второе место в мире.

В период с 2013 по 2018 год среднегодовой показатель вырос до 28,1 процента, заняв первое место в мире, говорится в отчете.

В 2018 году соотношение вклада Китая в мировой экономический рост составил 27,5%, что на 24,4 процентных пункта выше, чем в 1978 году, говорится в сообщении.

За последние 70 лет экономическая мощь Китая заметно выросла.

В 1952 году ВВП Китая составлял 30 миллиардов долларов США, в то время как в 2018 году его ВВП достиг 13,61 триллиона долларов США, увеличившись в 452,6 раза.

В 1978 году ВВП Китая занимало 11-е место в мире, а в 2010 году КНР обогнала Японию, став второй по величине экономикой в ​​мире, и с тех пор остается на этой позиции.

Детально с успехами КНР в области глобального экономического влияния можно познакомиться в представленной инфографике, информирует издание China Daily: