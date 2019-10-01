Китай на параде похвастался своей новейшей баллистической ракетой DF-41

На военном параде, посвященному 70-летию КНР, была продемонстрирована самая современная межконтинентальная баллистическая ракета, дальность полета которой превышает показатели ее аналогов в других странах. Об этом сообщает Global Times.

Во время парада по площади Тяньаньмэнь прошли 16 пусковых установок ракеты DF-41, что, по словам китайских военных экспертов, является сигналом для всего мира о том, что Китай обладает достаточной и надежной стратегической ядерной силой для реагирования на любой "ядерный шантаж" из любой страны.

Межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 имеет боевую дальность действия более 14 000 километров и может нести около 10 ядерных боеголовок, которые могут быть нацелены независимо друг от друга, способных поражать цель в любой точке Земли. По радиусу действия она превосходит американскую модель LGM-30 Minuteman, у которой заявленная дальность полета составляет 13 000 километров.

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"Исследования и разработки этой МБР были очень успешными, а ее технология очень зрелой. Во время тестирования не было записи об ошибках", - отметил Ян Чэнцзюнь, китайский эксперт по ракетным технологиям и ядерной стратегии и главный ученый по квантовой обороне.

Как сообщали Українські новини, США запустили крылатую ракету "Томагавк" из Калифорнии, а в Украине крылатые ракеты "Куб" и "Тор" впервые прошли "проверку на прочность".

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