Треба мати велику фантазію: Луценко відреагував на звинувачення у нелегальному бізнесі

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко відреагував на відкриття кримінального провадження проти нього за заявою голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамаї про нібито причетність до нелегальних казино.

Про це написав Луценко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Треба мати велику фантазію, щоб звинувачувати мене в тому, про що говорить пан Арахамія. Я не закінчував курси в Трускавці. Тому просто запитаю: як взагалі можна бути акціонером нелегального казино?" - написав Луценко.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем Луценком. Справу відкрито за заявою глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Справу відкрито за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу.

У своїй заяві Арахамія зазначив, що Луценко, можливо у змові з низкою колишніх депутатів Ради та іншими особами, сприяв незаконному гральному бізнесу.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко поїхав до Великобританії на курси з англійської. Також розвідка США вважає, що Трамп запропонував Зеленському залишити Луценка генпрокурором, хоча в розмові президентів прізвище не називалося.