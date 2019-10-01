НБУ рекордно опустив офіційний курс гривні

Після візиту Президента України Володимира Зеленського у Національний банк, регулятор знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 жовтня, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 жовтня, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH/USD.

Раніше Українські Новини писали, як зміниться курс долара в найближчі роки - агентство S&P дало прогноз до 2022 року. При цьому в останній день вересня долар обвалився до рівня 2015 року.

При цьому в останній день вересня долар обвалився до рівня 2015 року. Тим часом з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.