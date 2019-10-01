підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 жовтня 2019, вівторок, 16:38 17
Економіка 2019-10-01T16:53:10+03:00
Українські Новини
НБУ рекордно опустив офіційний курс гривні

НБУ рекордно опустив офіційний курс гривні

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Після візиту Президента України Володимира Зеленського у Національний банк, регулятор знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 жовтня, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 жовтня, на 11,47 коп. до 24,1975 UAH/USD.

Раніше Українські Новини писали, як зміниться курс долара в найближчі роки - агентство S&P дало прогноз до 2022 року. При цьому в останній день вересня долар обвалився до рівня 2015 року.

При цьому в останній день вересня долар обвалився до рівня 2015 року. Тим часом з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.

Більше новин про: Офіційний курс курс гривні до долара

Архів
Новини
Менше тільки Ізраїль: як виглядає частка України в економіці світу 17:41 Інфографіка
Скільки купюр і монет виготовили в Україні за чверть століття: в НБУ назвали цифри 17:35
Адвокат хотів продати держприміщення в центрі Києва, зареєструвавши його на померлу 17 років тому жінку 17:12
Міжконтинентальна ракета DF-41. Скріншот: YouTube
Китай на параді показав свою новітню балістичну ракету DF-41 17:09
Без референдуму не можна відкривати ринок землі, - Бойко 17:08
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok