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01 жовтня 2019, вівторок, 15:46 22
Силові структури 2019-10-01T17:30:03+03:00
Українські Новини
ДБР виявило прослушку ще в одному кабінеті, - Труба

ДБР виявило прослушку ще в одному кабінеті, - Труба

Прослуховування в кабінеті Труби. Фото: @truba_roman
Прослуховування в кабінеті Труби. Фото: @truba_roman

Державного бюро розслідувань (ДБР) виявило апаратуру для прослуховування ще в одному кабінеті. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба в інтерв'ю Телевізійній службі новин (ТСН), передають Українські Новини.

"Не тільки в кабінеті директора були виявлені такі засоби прослуховування. В іншому кабінеті також", - сказав він. При цьому Труба відмовився повідомляти, у кого саме була знайдена апаратура для прослуховування.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань буде саме розслідувати кримінальне провадження за фактом прослушки директора ДБР Романа Труби. Крім того, апаратуру для прослуховування в кабінеті Директора Государственногобюро розслідувань Романа Труби могло організувати НАБУ. Раніше Труба попередив Порошенка, що застосує до нього силовий привід, як тільки депутатів позбавлять недоторканності.

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