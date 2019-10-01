ДБР виявило прослушку ще в одному кабінеті, - Труба

Державного бюро розслідувань (ДБР) виявило апаратуру для прослуховування ще в одному кабінеті. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба в інтерв'ю Телевізійній службі новин (ТСН), передають Українські Новини.

"Не тільки в кабінеті директора були виявлені такі засоби прослуховування. В іншому кабінеті також", - сказав він. При цьому Труба відмовився повідомляти, у кого саме була знайдена апаратура для прослуховування.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань буде саме розслідувати кримінальне провадження за фактом прослушки директора ДБР Романа Труби. Крім того, апаратуру для прослуховування в кабінеті Директора Государственногобюро розслідувань Романа Труби могло організувати НАБУ. Раніше Труба попередив Порошенка, що застосує до нього силовий привід, як тільки депутатів позбавлять недоторканності.