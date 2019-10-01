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01 жовтня 2019, вівторок, 15:22 30
Силові структури 2019-10-01T17:30:03+03:00
Українські Новини
ДБР почало розслідувати можливі зловживання Луценка

ДБР почало розслідувати можливі зловживання Луценка

Юрій Луценко. Фото: facebook/LlutsenkoYuri
Юрій Луценко. Фото: facebook/LlutsenkoYuri

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем колишнім генпрокурором Юрієм Луценко, який виїхав до Великобританії на курси з англійської. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба ДБР.

Справу відкрито за заявою глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. "За заявою Арахамії відкрито кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем колишнім генпрокурором Юрієм Луценком", - повідомила прес-служба.

Справу відкрито за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу. У своїй заяві Арахамія зазначив, що Луценко, можливо в змову з рядом колишніх депутатів Ради та іншими особами, сприяв незаконному гральному бізнесу.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко поїхав до Великобританії для проходження курсів з англійської мови.

Тим часом, Луценко отримав майже 120 тисяч гривень зарплати за останній місяць роботи в серпні. Оклад склав 37 тисяч гривень, решта - надбавки, доплати і премії.

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