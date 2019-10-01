ДБР почало розслідувати можливі зловживання Луценка

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем колишнім генпрокурором Юрієм Луценко, який виїхав до Великобританії на курси з англійської. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба ДБР.\r\nСправу відкрито за заявою глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. "За заявою Арахамії відкрито кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем колишнім генпрокурором Юрієм Луценком", - повідомила прес-служба.\r\nСправу відкрито за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу. У своїй заяві Арахамія зазначив, що Луценко, можливо в змову з рядом колишніх депутатів Ради та іншими особами, сприяв незаконному гральному бізнесу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Луценко поїхав до Великобританії для проходження курсів з англійської мови.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТим часом, Луценко отримав майже 120 тисяч гривень зарплати за останній місяць роботи в серпні. Оклад склав 37 тисяч гривень, решта - надбавки, доплати і премії.