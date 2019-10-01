Макрон в ПАРЄ заявив про повну підтримку поверненню Росії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про повну підтримку повернення російської делегації в ПАРЄ. Про це він сказав під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє "Європейська правда".

Макрон повідомив, що Комітет міністрів РЄ прийняв рішення, щоб Росія залишилася, і це дозволило "повернутися до нормального функціонування Ради Європи".

"Я повністю підтримую зроблений вибір, щоб Росія залишилася в РЄ. Я впевнений, що російський народ дуже близький до європейського гуманізму", - сказав він, додавши потім, що "Росія є фундаментально європейської".

За словами Президента Франції, без повернення РФ Європу чекали б "негативні, погані наслідки".

"Якщо б не було (повернення) російської делегації, ми б допустили ризики. Тоді громадяни Росії залишилися без можливості звертатися в ЄСПЛ", - сказав Макрон.

Він також додав, що підтримав це рішення "без наївності", але підкреслив, що повернення РФ дозволить вирішити чимало конфліктних питань, зокрема в Придністров'ї, на Кавказі, в Грузії і в Україні.

"Це не жест поблажливості, це рішучість закликати Росію до виконання її зобов'язань. Це прагнення нашої організації стати більш сильними і ефективними", - додав президент Франції.

У виступі він також висловив стурбованість у зв'язку з репресіями в РФ відносно вільного населення" під час протестів у Москві.



Як повідомляли "Українські Новини", В Страсбурзі без делегації України відкривається осіння сесія ПАРЄ.



Раніше українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ через повернення Росії.



Також стало відомо, що делегація Польщі приєдналася до часткового бойкоту осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в знак солідарності з Україною.



Грузинська делегація також у повному складі не буде приймати участі в жовтневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).