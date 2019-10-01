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01 октября 2019, вторник, 12:23 1195
Европа 2019-10-01T12:23:57+03:00
Українські Новини
Польша также объявила ПАСЕ бойкот

Польша также объявила ПАСЕ бойкот

Делегация Польши присоединилась к частичному бойкоту осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак солидарности с Украиной. Об этом в своем Facebook сообщил член делегации в ПАСЕ от Украины Алексей Гончаренко.

Таким образом Польша выражает свой протест против возвращения России в состав ассамблеи.

"Делегация Польши также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше", - написал Гончаренко.

Как сообщали Українські Новини, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил о том, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Также грузинская делегация в полном составе не будет принимать участия в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В Страсбурге без делегации Украины открывается осенняя сессия ПАСЕ.

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