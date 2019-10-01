Польша также объявила ПАСЕ бойкот

Делегация Польши присоединилась к частичному бойкоту осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак солидарности с Украиной. Об этом в своем Facebook сообщил член делегации в ПАСЕ от Украины Алексей Гончаренко.\r\nТаким образом Польша выражает свой протест против возвращения России в состав ассамблеи.\r\n"Делегация Польши также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше", - написал Гончаренко.\r\nКак сообщали Українські Новини, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил о том, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже грузинская делегация в полном составе не будет принимать участия в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).\r\nВ Страсбурге без делегации Украины открывается осенняя сессия ПАСЕ.