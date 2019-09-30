В Страсбурге без делегации Украины открывается осенняя сессия ПАСЕ

Сегодня, 30 сентября, в Страсбурге (Франция) открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой отказалась участвовать делегация от Украины из-за возврата РФ в ПАСЕ. Об этом сообщает Европейская правда.

Так, сообщается, что сессия продлится до конца рабочей недели, 4 октября.

Делегация Украины в ПАСЕ была сформирована на прошлой неделе в Верховной Раде, однако сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии из-за возврата в ПАСЕ России.

Известно, что в Страсбург едут несколько членов новой делегации, которые были и в предыдущем составе, но они не смогут участвовать в работе сессии и комитетов.

Как сообщали Українські Новини, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил о том, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Также грузинская делегация в полном составе не будет принимать участия в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).