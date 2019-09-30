подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
30 сентября 2019, понедельник, 09:25 1208
Европа 2019-09-30T09:25:21+03:00
Українські Новини
В Страсбурге без делегации Украины открывается осенняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге без делегации Украины открывается осенняя сессия ПАСЕ

ПАСЕ. Фото: website-pace.net
ПАСЕ. Фото: website-pace.net

Сегодня, 30 сентября, в Страсбурге (Франция) открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой отказалась участвовать делегация от Украины из-за возврата РФ в ПАСЕ. Об этом сообщает Европейская правда.

Так, сообщается, что сессия продлится до конца рабочей недели, 4 октября.

Делегация Украины в ПАСЕ была сформирована на прошлой неделе в Верховной Раде, однако сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии из-за возврата в ПАСЕ России.

Известно, что в Страсбург едут несколько членов новой делегации, которые были и в предыдущем составе, но они не смогут участвовать в работе сессии и комитетов.

Как сообщали Українські Новини, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил о том, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Также грузинская делегация в полном составе не будет принимать участия в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Больше новостей о: ПАСЕ Евросоюз Россия в ПАСЕ

Архив
Новости
Паломники-хасиды. Фото: Госпогранслужба
На празднование Рош Ха-Шана в Умани прибыли 30 тысяч паломников-хасидов 11:16
Дело Ощадбанка не может быть предметом уголовного пресследования, точку должен поставить Антикоррупционный суд, - Березкин 11:13
Российский рубль подешевел в обменниках Киева 11:08
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
У Зеленского готовят официальный визит в США, - помощник Президента 10:52
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года 21:18
Сегодня вечером в Киеве могут ограничить на вход центральные станции метро 12:11
Больше двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ, больниц и домов Харькова 16:23
Появилось видео ДТП грузовика и маршрутки под Одессой, в котором погибли 9 человек 18:04
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Сергей Стерненко. Фото:
Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни, - депутат опубликовал подозрение полиции 19:03 Документ
Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник
Винник назвал АТО непонятной войной 14:59
Монеты
Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами мелких номиналов 09:50
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok