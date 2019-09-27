Делегация Грузии отказалась ехать на сессию ПАСЕ

Грузинская делегация в полном составе не будет принимать участия в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Окончательное решение подтвердит глава делегации, сообщает LB.ua со ссылкой на представителя Грузии в ПАСЕ, депутата грузинского парламента от партии Европейская Грузия Георгий Канделаки в пятницу, 27 сентября.

"Я поддерживаю этот бойкот. Я с самого начала выступал за это. Невзирая на то, что в июле это голосование (о восстановлении полномочий делегации России – ред.) было не в нашу пользу. Здесь, говоря "наши", я подразумеваю шесть стран: Украину, Грузию, Балтийские страны и Польшу, которые приняли участие в демарше против возвращения России в ПАСЕ. Тем не менее, легитимность и моральный верх на нашей стороне. Я думаю, что мы своим отсутствием поставим тех коллег, которые приняли, по нашему мнению, ошибочное решение, в очень трудное положение. Надобность переосмыслить, какая же модальность теперь у взаимоотношений ПАСЕ и России, встанет перед ними предельно остро", – сказал Канделаки.

Он отметил, что полностью поддерживает решение новой украинской делегации не принимать участие во всех мероприятиях сессии ПАСЕ.

Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября парламент сформировал состав украинской делегации ПАСЕ. 20 сентября делегация избрала председателем депутата Рады от "Слуги народа" Елизавету Ясько.

Украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ.