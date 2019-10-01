Кабмін створив комісію з розслідування ДТП в Одеській і Житомирській областях

Кабінет Міністрів створив комісію з технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод (ДТП), які відбулися 21 вересня в Одеській області та 22 вересня в Житомирській області, і доручив їй до 30 жовтня відзвітувати про результати розслідування.

Про це йдеться в розпорядженні № 881 від 25 вересня, передають Українські Новини.

Керівником комісії призначено заступника міністра інфраструктури Наталію Форсюк.

Як повідомляли Українські Новини, 21 вересня 9 осіб загинули і 4 були травмовані через ДТП за участю маршрутки в Одеській області. Пізніше правоохоронці затримали водія вантажного автомобіля за підозрою у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди в Одеській області.



Водій вантажівки провину не визнав, але його заарештували. Він заявляє, що не виїжджав на зустрічну смугу руху, і вимагав провести повну технічну експертизу обох транспортних засобів. У момент зіткнення він спускав свою вантажівку з пагорба, в той час як за двома зустрічними смугами транспорт рухався в п'ять разів швидше.



Також з'явилося відео ДТП вантажівки та маршрутки під Одесою в якій загинули 9 осіб.

22 вересня 9 людей загинули та 10 отримали травми в результаті ДТП за участю вантажівки і автобуса в Житомирській області.