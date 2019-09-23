В ДТП под Житомиром погибли 9 человек, 11 травмированы: автоцистерна протаранила автобус

В воскресенье, 22 сентября в Новоград-Волынском районе Житомирской области столкнулись автобус и грузовик, в результате погибли девять человек, еще 11 получили травмы. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.\r\nСообщается, что 22 сентября в 23 ч. 26 мин. поступила информация, что в Новоград-Волынском районе вблизи с. Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом.\r\n"В результате ДТП погибли 9 человек и 11 госпитализированы. К деблокации погибших и пострадавших от ГосЧС привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники", - отмечается в сообщении.\r\n(Новость дополнена информацией Нацполиции и фото)\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо данному факту открыто уголовное производство, рассказала в эфире "112 Украина" спикер Нацполиции области Алла Ващенко.\r\nПредварительно установлено, что автобус "Житомир-Яремче", который возвращался из Яремче, остановился на обочине дороги из-за технической неисправности - водителю необходимо было заменить пробитое колесо. В этот момент в транспортное средство въехал грузовик с полуприцепом.\r\nПо данным полиции, троих травмированных пассажиров доставляли в реанимационное отделение Новоград-Волынской больницы, других - в травматологические отделения. Добавим, что по данным ГосЧС, всего в результате аварии госпитализировали 11 человек.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСмертельное ДТП в Житомирской области. Фото: ГосЧС в Житомирской области\r\n"Сейчас говорить однозначно, кто виновник еще рано. Водителя грузовика задержали в соответствии со ст. 208 КПКУ (задержание уполномоченным должностным лицом)", - рассказала Ващенко. Известно, что водитель является жителем Житомирской области, у него 5-летний стаж вождения.\r\nНа данный момент проводятся необходимые следственные действия, назначаются соответствующие экспертизы для установления всех обстоятельств. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, которые привели к гибели двух и более человек).\r\nСанкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНапомним, в субботу в Одесской области переполненная маршрутка врезалась в грузовик: погибли 9 человек.