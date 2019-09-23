В ДТП под Житомиром погибли 9 человек, 11 травмированы: автоцистерна протаранила автобус

В воскресенье, 22 сентября в Новоград-Волынском районе Житомирской области столкнулись автобус и грузовик, в результате погибли девять человек, еще 11 получили травмы. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 22 сентября в 23 ч. 26 мин. поступила информация, что в Новоград-Волынском районе вблизи с. Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом.

"В результате ДТП погибли 9 человек и 11 госпитализированы. К деблокации погибших и пострадавших от ГосЧС привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники", - отмечается в сообщении.

(Новость дополнена информацией Нацполиции и фото)

По данному факту открыто уголовное производство, рассказала в эфире "112 Украина" спикер Нацполиции области Алла Ващенко.

Предварительно установлено, что автобус "Житомир-Яремче", который возвращался из Яремче, остановился на обочине дороги из-за технической неисправности - водителю необходимо было заменить пробитое колесо. В этот момент в транспортное средство въехал грузовик с полуприцепом.

По данным полиции, троих травмированных пассажиров доставляли в реанимационное отделение Новоград-Волынской больницы, других - в травматологические отделения. Добавим, что по данным ГосЧС, всего в результате аварии госпитализировали 11 человек.

Смертельное ДТП в Житомирской области. Фото: ГосЧС в Житомирской области

"Сейчас говорить однозначно, кто виновник еще рано. Водителя грузовика задержали в соответствии со ст. 208 КПКУ (задержание уполномоченным должностным лицом)", - рассказала Ващенко. Известно, что водитель является жителем Житомирской области, у него 5-летний стаж вождения.

На данный момент проводятся необходимые следственные действия, назначаются соответствующие экспертизы для установления всех обстоятельств. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, которые привели к гибели двух и более человек).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, в субботу в Одесской области переполненная маршрутка врезалась в грузовик: погибли 9 человек.