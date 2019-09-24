Масштабное смертельное ДТП под Одессой: водитель грузовика вину не признал, но его арестовали

Киевский районный суд Одессы арестовал водителя грузовика, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием маршрутки в Одессе, в котором погибли 9 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Следственный судья рассмотрел ходатайство правоохранителей и удовлетворил его. Он избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней без возможности внесения залога.

Водитель грузовика подозревается по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

21 сентября водитель грузовика перевозил подсолнечное масло из Одессы в Черноморск. По версии следствия, в пути он нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой Mercedes-Benz.

Как сообщает "Думская", водитель не признает свою вину. По его словам, он не выезжал на встречную полосу движения, и потребовал провести полную техническую экспертизу обоих транспортных средств. В момент столкновения он спускал свой грузовик с холма, в то время как по двум встречным полосам транспорт двигался в пять раз быстрее.

"Я спускаюсь. Смотрю на переднюю машину, чтобы была дистанция. Так спускаемся гуськом, я притормаживаю, и тут удар", — говорит он.

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В результате ДТП погибли 9 человек, еще 3 госпитализированы с тяжелыми травмами. Одесская область объявила 23 сентября днем траура по погибшим вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и грузового автомобиля в Одесской области 21 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, задержан водитель грузовика, убивший в ДТП 9 человек в Одесской области. Тем временем в толпу протестующих влетела женщина-водитель в Одессе, есть пострадавшие.