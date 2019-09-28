Появилось видео ДТП грузовика и маршрутки под Одессой, в котором погибли 9 человек

Опубликовано видео дорожно-транспортного происшествия грузовика и маршрутки в районе Гребного канала Одесской области, в котором погибли девять человек.

Соответствующее видео было показано в эфире телеканала "Интер".

Согласно происходящему на ролике, автоцистерну внезапно занесло на маршрутку, после чего она перевернулась.

(видео аварии смотреть с 1:20:20)

https://www.youtube.com/watch?v=PZ2fgO6hT20" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, водитель грузовика вину не признал, но его арестовали. Он заявляет, что не выезжал на встречную полосу движения, и потребовал провести полную техническую экспертизу обоих транспортных средств. В момент столкновения он спускал свой грузовик с холма, в то время как по двум встречным полосам транспорт двигался в пять раз быстрее.

По версии следствия, в пути он нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой Mercedes-Benz.

Ранне водитель грузовика, убивший в дорожно-транспотном происшествии 9 человек в Одесской области, был задержан. Тем временем в толпу протестующих влетела женщина-водитель в Одессе, есть пострадавшие.