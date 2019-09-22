Задержан водитель грузовика, убивший в ДТП 9 человек в Одесской области

Правоохранители задержали водителя грузового автомобиля по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия в Одесской области, в результате которого 9 человек погибли и 4 были травмированы.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области, передают Українськi Новини.\r\n"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 сентября девять человек погибли и четверо травмированы вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и грузового автомобиля в Одесской области.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ апреле в Одесской области ВАЗ влетел в дерево и перевернулся, погиб 7-летний мальчик.\r\nРанее на Одесской трассе также произошло смертельное ДТП, столкнулись две фуры.