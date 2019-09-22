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22 сентября 2019, воскресенье, 17:09 66
Силовые структуры 2019-09-22T17:09:45+03:00
Українські Новини
Задержан водитель грузовика, убивший в ДТП 9 человек в Одесской области

Задержан водитель грузовика, убивший в ДТП 9 человек в Одесской области

Правоохранители задержали водителя грузового автомобиля по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия в Одесской области, в результате которого 9 человек погибли и 4 были травмированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области, передают Українськi Новини.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября девять человек погибли и четверо травмированы вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и грузового автомобиля в Одесской области.

В апреле в Одесской области ВАЗ влетел в дерево и перевернулся, погиб 7-летний мальчик.

Ранее на Одесской трассе также произошло смертельное ДТП, столкнулись две фуры.

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