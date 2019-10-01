"Теракт" на мосту Метро: підозрюваний ветеран АТО оскаржив свій арешт

Захист колишнього військовослужбовця Олексія Белька, що погрожував підірвати міст Метро, оскаржив його арешт із заставою 288 тис. гривень.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nСкарга подана 30 вересня його адвокатом Масі Найємом.\r\nДля розгляду апеляції визначена колегія з 3 суддів на чолі з Віктором Глиняним.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДата розгляду скарги ще не визначена.\r\nЗаставу в розмірі 288 тис. гривень, за даними Українських Новин, за Белька не внесено.\r\nЗгідно з матеріалів суду, ветеран АТО під час своїх дій на мосту Метро був озброєний пневматичним пістолетом, мисливською нарізною та мисливською гладкоствольною гвинтівками.\r\nЗ гвинтівки Белько збив поліцейський квадрокоптер "Імпайр-1", що літав над ним.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗазначається, що такими діями підозрюваний завдав шкоди Національній поліції в розмірі 168 тис. гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. гривень колишнього військовослужбовця Олексія Белько.\r\n18 вересня він зупинив свій автомобіль посеред мосту Метро, кілька разів вистрілив у повітря і заявив, що має намір підірвати міст.\r\nОперація поліції по його затриманню тривала близько 5 годин.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПоліція вирішила не вручати йому підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві.\r\nМіністр внутрішніх справ Арсен Аваков просив суд віддати йому на поруки підозрюваного.