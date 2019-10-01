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01 жовтня 2019, вівторок, 13:04 25
Силові структури 2019-10-01T15:15:03+03:00
Українські Новини
"Теракт" на мосту Метро: підозрюваний ветеран АТО оскаржив свій арешт

"Теракт" на мосту Метро: підозрюваний ветеран АТО оскаржив свій арешт

Суд над Олександром Белько. Украфото
Суд над Олександром Белько. Украфото

Захист колишнього військовослужбовця Олексія Белька, що погрожував підірвати міст Метро, оскаржив його арешт із заставою 288 тис. гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Скарга подана 30 вересня його адвокатом Масі Найємом.

Для розгляду апеляції визначена колегія з 3 суддів на чолі з Віктором Глиняним.

Дата розгляду скарги ще не визначена.

Заставу в розмірі 288 тис. гривень, за даними Українських Новин, за Белька не внесено.

Згідно з матеріалів суду, ветеран АТО під час своїх дій на мосту Метро був озброєний пневматичним пістолетом, мисливською нарізною та мисливською гладкоствольною гвинтівками.

З гвинтівки Белько збив поліцейський квадрокоптер "Імпайр-1", що літав над ним.

Зазначається, що такими діями підозрюваний завдав шкоди Національній поліції в розмірі 168 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. гривень колишнього військовослужбовця Олексія Белько.

18 вересня він зупинив свій автомобіль посеред мосту Метро, кілька разів вистрілив у повітря і заявив, що має намір підірвати міст.

Операція поліції по його затриманню тривала близько 5 годин.

Поліція вирішила не вручати йому підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просив суд віддати йому на поруки підозрюваного.

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