Порошенко сьогодні не піде перевіряти на поліграфі

Колишній Президент Петро Порошенко не має наміру проходити перевірку на поліграфі у вівторок.

Про це повідомляє адвокат Порошенко Ігор Головань, передають Українські Новини.

Головань повідомив, що Порошенко не отримував жодних повідомлень про слідчих діях, призначених на 1 жовтня.

"Тому весь цей "поліграфічний" інформаційний шум - пропагандистське шоу, яке виконується керованими з Москви маріонетками, відомими широкій публіці як телеграм-блогери (колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій) Portnov і (директор Державного бюро розслідувань Роман) Truba", - написав він.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Порошенко запрошується пройти процедуру поліграфа в Київському інституті судових експертиз у вівторок на 10:00.

Як повідомляли Українські Новини, Андрій Портнов заявив, що Петра Порошенка призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії.