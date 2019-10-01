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01 жовтня 2019, вівторок, 11:00 10
Політика 2019-10-01T12:00:02+03:00
Українські Новини
Порошенко сьогодні не піде перевіряти на поліграфі

Порошенко сьогодні не піде перевіряти на поліграфі

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка

Колишній Президент Петро Порошенко не має наміру проходити перевірку на поліграфі у вівторок.

Про це повідомляє адвокат Порошенко Ігор Головань, передають Українські Новини.

Головань повідомив, що Порошенко не отримував жодних повідомлень про слідчих діях, призначених на 1 жовтня.

"Тому весь цей "поліграфічний" інформаційний шум - пропагандистське шоу, яке виконується керованими з Москви маріонетками, відомими широкій публіці як телеграм-блогери (колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій) Portnov і (директор Державного бюро розслідувань Роман) Truba", - написав він.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Порошенко запрошується пройти процедуру поліграфа в Київському інституті судових експертиз у вівторок на 10:00.

Як повідомляли Українські Новини, Андрій Портнов заявив, що Петра Порошенка призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії.

При цьому колишній президент Порошенко проігнорував допит в Держбюро розслідувань, який був призначений на 18 вересня після того, як екс-перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що перед арештом свого заводу Порошенко вивів з його власності 115 тис. кв м нерухомості.

Крім того, 13 вересня Порошенко дав свідчення Державного бюро розслідувань по справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.

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