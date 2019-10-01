Порошенко сьогодні не піде перевіряти на поліграфі

Колишній Президент Петро Порошенко не має наміру проходити перевірку на поліграфі у вівторок.\r\nПро це повідомляє адвокат Порошенко Ігор Головань, передають Українські Новини.\r\nГоловань повідомив, що Порошенко не отримував жодних повідомлень про слідчих діях, призначених на 1 жовтня.\r\n"Тому весь цей "поліграфічний" інформаційний шум - пропагандистське шоу, яке виконується керованими з Москви маріонетками, відомими широкій публіці як телеграм-блогери (колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій) Portnov і (директор Державного бюро розслідувань Роман) Truba", - написав він.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Порошенко запрошується пройти процедуру поліграфа в Київському інституті судових експертиз у вівторок на 10:00.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Андрій Портнов заявив, що Петра Порошенка призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії.\r\n\r\n\r\nПри цьому колишній президент Порошенко проігнорував допит в Держбюро розслідувань, який був призначений на 18 вересня після того, як екс-перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що перед арештом свого заводу Порошенко вивів з його власності 115 тис. кв м нерухомості.\r\nКрім того, 13 вересня Порошенко дав свідчення Державного бюро розслідувань по справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n