В Україні оголошено штормове попередження: країну накриють грози і ураганний вітер

В ніч на вівторок, 1 жовтня, сталося знеструмлення 102 населених пунктів у п'яти областях через негоду. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.\r\n"В ніч з 30 вересня на 1 жовтня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у п'яти областях, а саме: Львівська область - 55, Тернопільська - 18, Волинська - 12, Київська - дев'ять і Житомирська - вісім", - йдеться в повідомленні.\r\nДо відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.\r\nВ ДСНС також оголосили штормове попередження, посилаючись на дані Гідрометцентру. Вранці та вночі 1 жовтня, окрім грози, очікуються також пориви вітру 15-20 м\/с.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2 бали.\r\nТакож в останній день вересня погода буде теплою, але з одним нюансом.\r\nТим часом у Європі синоптики вкотре прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.\r\nІ ще синоптики зробили прогноз погоди на весь жовтень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n