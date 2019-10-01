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01 жовтня 2019, вівторок, 10:38 89
Суспільство 2019-10-01T12:15:01+03:00
Українські Новини
В Україні оголошено штормове попередження: країну накриють грози і ураганний вітер

В Україні оголошено штормове попередження: країну накриють грози і ураганний вітер

Штормове попередження. Фото: kiev24.ua
Штормове попередження. Фото: kiev24.ua

В ніч на вівторок, 1 жовтня, сталося знеструмлення 102 населених пунктів у п'яти областях через негоду. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"В ніч з 30 вересня на 1 жовтня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у п'яти областях, а саме: Львівська область - 55, Тернопільська - 18, Волинська - 12, Київська - дев'ять і Житомирська - вісім", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

В ДСНС також оголосили штормове попередження, посилаючись на дані Гідрометцентру. Вранці та вночі 1 жовтня, окрім грози, очікуються також пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомляли "Українські Новини", у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2 бали.

Також в останній день вересня погода буде теплою, але з одним нюансом.

Тим часом у Європі синоптики вкотре прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.

І ще синоптики зробили прогноз погоди на весь жовтень.

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