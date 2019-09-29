подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
29 сентября 2019, воскресенье, 22:02 5235
Происшествия 2019-09-29T22:11:51+03:00
Українські Новини
В Украине произошло землетрясение

В Украине произошло землетрясение

В Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2 балла.

Информацию сообщили дежурные сейсмостанции "Львов", пишет Mukachevo.net.

При обработке сети сейсмических станций Отдела сейсмичности Карпатского региона в Закарпатской области в районе села Колочава зарегистрированы колебания на глубине 3,8 км.

Произошло это 28 сентября в 15:43, а магнитуда колебания равна двум баллам, поэтому население могло и не почувствовать землетрясения.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году ночью 24 сентября Украину накрыло землетрясением из Румынии. Тогда  очаг землетрясения был в 145 километрах от Бухареста и залегал на глубине 94 километра. Последствия стихийного бедствия ощутили на себе украинцы в Одессе и Киеве, Николаеве, сообщив об этом в соцсетях.

Позже в сети появились видео землетрясения в Украине и Румынии. Некоторые люди проснулись от того, что почувствовали что-то неладное. Уже в первые минуты в сети стали появляться видео очевидцев, а так же множество обсуждений того, что произошло.  Данные о разрушениях и жертвах не поступало.

Больше новостей о: Землетрясение Закарпатье землетрясение в Украине

Архив
Новости
В России более 20 тысяч людей вышли на акцию в поддержку политзаключенных 23:07
Зеленский в Бабьем Яру. Фото: УП
Зеленский тайно посетил Бабий Яр, - СМИ 22:24
В Украине произошло землетрясение 22:02
Главный раввин Асман заявил, что Зеленский не должен отчитываться, почему не посетил мероприятия в Бабьем Яру 21:31
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
На час назад: когда Украина перейдет на зимнее время в 2019 году 08:00
Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года 21:18
Больше двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ, больниц и домов Харькова 16:23
Сегодня вечером в Киеве могут ограничить на вход центральные станции метро 12:11
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Сергей Стерненко. Фото:
Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни, - депутат опубликовал подозрение полиции 19:03 Документ
Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник
Винник назвал АТО непонятной войной 14:59
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
Очередной обман: в Италии туристы съели две порции спагетти и заплатили 430 евро 23:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok