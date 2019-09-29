В Украине произошло землетрясение

В Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2 балла.

Информацию сообщили дежурные сейсмостанции "Львов", пишет Mukachevo.net.

При обработке сети сейсмических станций Отдела сейсмичности Карпатского региона в Закарпатской области в районе села Колочава зарегистрированы колебания на глубине 3,8 км.

Произошло это 28 сентября в 15:43, а магнитуда колебания равна двум баллам, поэтому население могло и не почувствовать землетрясения.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году ночью 24 сентября Украину накрыло землетрясением из Румынии. Тогда очаг землетрясения был в 145 километрах от Бухареста и залегал на глубине 94 километра. Последствия стихийного бедствия ощутили на себе украинцы в Одессе и Киеве, Николаеве, сообщив об этом в соцсетях.

Позже в сети появились видео землетрясения в Украине и Румынии. Некоторые люди проснулись от того, что почувствовали что-то неладное. Уже в первые минуты в сети стали появляться видео очевидцев, а так же множество обсуждений того, что произошло. Данные о разрушениях и жертвах не поступало.