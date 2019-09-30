В последний день сентября погода будет теплой, но с одним нюансом

Сегодня, 30 сентября, когда отмечается православный праздник Веры, Надежды, Любови, Софии, погода в Украине будет теплой и преимущественно сухой.

Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"В пределах Украины 30 сентября ожидается +18..+24, а на юге до +25 градусов. Дожди вероятные на Западе и местами на севере, на остальной территории будет преобладать сухая погода", - написала она.

Кроме того, Диденко предупредила, что будет один нюанс - сильный ветер, который ожидается в течение дня.

"В Киеве завтра, 30 сентября, днем ​​около +20 градусов, ветрено, вероятность дождя небольшая", - отметила она.

Прогноз погоды на 30 сентября. Карта со страницы Наталки Диденко

По данным Meteoprog, в понедельник, 30 сентября, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью по стране +10…+16 градусов Цельсия, днём +21…+25 градусов.

Прогноз погоды на 30 сентября. Карта: meteoprog

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