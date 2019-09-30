В последний день сентября погода будет теплой, но с одним нюансом

Сегодня, 30 сентября, когда отмечается православный праздник Веры, Надежды, Любови, Софии, погода в Украине будет теплой и преимущественно сухой.\r\nОб этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.\r\n"В пределах Украины 30 сентября ожидается +18..+24, а на юге до +25 градусов. Дожди вероятные на Западе и местами на севере, на остальной территории будет преобладать сухая погода", - написала она.\r\nКроме того, Диденко предупредила, что будет один нюанс - сильный ветер, который ожидается в течение дня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"В Киеве завтра, 30 сентября, днем около +20 градусов, ветрено, вероятность дождя небольшая", - отметила она.\r\nПрогноз погоды на 30 сентября. Карта со страницы Наталки Диденко\r\nПо данным Meteoprog, в понедельник, 30 сентября, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью по стране +10…+16 градусов Цельсия, днём +21…+25 градусов.\r\nПрогноз погоды на 30 сентября. Карта: meteoprog\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптики сделали прогноз погоды на весь октябрь.\r\nТемв ременем в Европе синоптики в очередной раз прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.