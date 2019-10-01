Рябошапка призначив прокурора Харківської області

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив прокурором Харківської області Олександра Фільчакова.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"30 вересня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Олександра Фільчакова на посаду прокурора Харківської області", - сказано в ньому.

Раніше Фільчаков був керівником місцевої прокуратури №2 Харківської області.

25 вересня Рябошапка звільнив Юрія Данильченка з посади прокурора Харківської області. У липні колишній генеральний прокурор Юрій Луценко перепризначив Юрія Данильченка прокурором Харківської області.



Раніше Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Віталія Касько, а заступник генпрокурора - головним військовим прокурором призначив Віктора Чумака.



Також Рябошапка заявив, що звільнить всіх діючих заступників генпрокурора.



Крім того, генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив у Генеральній прокуратурі Департамент процесуального керівництва з особливо важливих кримінальних проваджень.