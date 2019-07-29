Данильченко переназначен прокурором Харьковской области

Генеральный прокурор Юрий Луценко, которого неделю назад допросили в НАБУ, переназначил Юрия Данильченко прокурором Харьковской области.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГПУ.

Данильченко был переназначен на должность прокурора области приказом в июле согласно рекомендации Совета прокуроров.

Как сообщали Українськi Новини, Данильченко занимает должность прокурора с августа 2014 года.

Теми временем, скандального прокурора Генпрокуратуры Кулика понизили до начальника отдела.