Данильченко переназначен прокурором Харьковской области

Генеральный прокурор Юрий Луценко, которого неделю назад допросили в НАБУ, переназначил Юрия Данильченко прокурором Харьковской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в ГПУ.\r\nДанильченко был переназначен на должность прокурора области приказом в июле согласно рекомендации Совета прокуроров.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Данильченко занимает должность прокурора с августа 2014 года.\r\nТеми временем, скандального прокурора Генпрокуратуры Кулика понизили до начальника отдела.