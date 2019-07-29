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29 июля 2019, понедельник, 15:45 235
Силовые структуры 2019-07-29T15:45:38+03:00
Українські Новини
Данильченко переназначен прокурором Харьковской области

Данильченко переназначен прокурором Харьковской области

Генеральный прокурор Юрий Луценко, которого неделю назад допросили в НАБУ, переназначил Юрия Данильченко прокурором Харьковской области.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГПУ.

Данильченко был переназначен на должность прокурора области приказом в июле согласно рекомендации Совета прокуроров.

Как сообщали Українськi Новини, Данильченко занимает должность прокурора с августа 2014 года.

Теми временем, скандального прокурора Генпрокуратуры Кулика понизили до начальника отдела.

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