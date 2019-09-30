На Київ насувається сильна гроза

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у Києві та області до кінця доби понеділка, 30 вересня. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Укргідрометцентр.

"В Київській області зараз відзначається осіння гроза, очікуємо, що до кінця доби 30 вересня вона досягне столиці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2 бали.

Також в останній день вересня погода буде теплою, але з одним нюансом.

Тим часом у Європі синоптики вкотре прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.

І ще синоптики зробили прогноз погоди на весь жовтень.