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30 вересня 2019, понеділок, 21:30 9
Суспільство 2019-09-30T21:58:40+03:00
Українські Новини
На Київ насувається сильна гроза

На Київ насувається сильна гроза

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у Києві та області до кінця доби понеділка, 30 вересня. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Укргідрометцентр.

"В Київській області зараз відзначається осіння гроза, очікуємо, що до кінця доби 30 вересня вона досягне столиці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2 бали.

Також в останній день вересня погода буде теплою, але з одним нюансом.

Тим часом у Європі синоптики вкотре прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.

І ще синоптики зробили прогноз погоди на весь жовтень.

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