На Київ насувається сильна гроза

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у Києві та області до кінця доби понеділка, 30 вересня. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Укргідрометцентр.\r\n"В Київській області зараз відзначається осіння гроза, очікуємо, що до кінця доби 30 вересня вона досягне столиці", - йдеться в повідомленні.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2 бали.\r\nТакож в останній день вересня погода буде теплою, але з одним нюансом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТим часом у Європі синоптики вкотре прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.\r\nІ ще синоптики зробили прогноз погоди на весь жовтень.