Порошенко пообіцяв 3 мільйони гривень за інформацію про "кривдників" Гонтарєвої

Колишній Президент Петро Порошенко обіцяє 3 мільйони гривень за інформацію про замовників замаху на колишнього голови Національного банку Валерія Гонтареву.\r\nПро це Порошенко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Щоб не дати не дуже активного слідству ніяких шансів на бездіяльність, прийняв рішення призначити винагороду до трьох мільйонів гривень. Це - тим, хто надасть достовірну інформацію щодо замовника і виконавців замаху на життя і майно Валерії Гонтарєвої, яка дозволить залучити винних до відповідальності", - написав він.\r\nПорошенко зазначив, що вважає підпал будинку Гонтарєвої і наїзду на неї автомобіля помстою.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВін також підкреслив, що коло підозрюваних, на його думку, не так вже й широкий.\r\nРаніше повідомлялося, що Гонтарєва засмутилася через те, що Порошенко не подзвонив і навіть не відправив їй sms-ку після підпалу будинку.\r\nУкраїнські Новини публікували фото будинки Гонтарєвої після пожежі.\r\nПоліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку Гонтарєвої в селі Гореничі під Києвом. Справу відкрито за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу. Поліція вважає, що будинок Гонтарєвої могли підпалити за її ж замовлення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗа попередньою інформацією, підозрюваний переліз через паркан близько 3 ночі і скоїв підпал будинку.