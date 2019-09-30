Порошенко пообіцяв 3 мільйони гривень за інформацію про "кривдників" Гонтарєвої

Колишній Президент Петро Порошенко обіцяє 3 мільйони гривень за інформацію про замовників замаху на колишнього голови Національного банку Валерія Гонтареву.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Щоб не дати не дуже активного слідству ніяких шансів на бездіяльність, прийняв рішення призначити винагороду до трьох мільйонів гривень. Це - тим, хто надасть достовірну інформацію щодо замовника і виконавців замаху на життя і майно Валерії Гонтарєвої, яка дозволить залучити винних до відповідальності", - написав він.

Порошенко зазначив, що вважає підпал будинку Гонтарєвої і наїзду на неї автомобіля помстою.

Він також підкреслив, що коло підозрюваних, на його думку, не так вже й широкий.

Раніше повідомлялося, що Гонтарєва засмутилася через те, що Порошенко не подзвонив і навіть не відправив їй sms-ку після підпалу будинку.

Українські Новини публікували фото будинки Гонтарєвої після пожежі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку Гонтарєвої в селі Гореничі під Києвом. Справу відкрито за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу. Поліція вважає, що будинок Гонтарєвої могли підпалити за її ж замовлення.

За попередньою інформацією, підозрюваний переліз через паркан близько 3 ночі і скоїв підпал будинку.