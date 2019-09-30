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30 вересня 2019, понеділок, 13:14 13
Економіка 2019-09-30T15:15:03+03:00
Українські Новини
Запаси українського газу продовжують збільшуватися

Запаси українського газу продовжують збільшуватися

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) у 2,3 рази, або на 11,552 млрд куб. м до 20,297 млрд куб. м від початку сезону закачування, який стартував 5 квітня.

Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи (ГТС) компанії "Укртрансгаз", передають Українські Новини.

Станом на 28 вересня в ПСГ знаходилося 20 297,63 млн куб. м газу, що на 25,9%, або на 4,17 млрд куб. м більше, ніж на аналогічну дату 2018 року (16 128,01 млн куб. м).

5 квітня Україна почала закачування природного газу до підземних сховищ. Від початку сезону відбору газу, який стартував 7 листопада 2018 року, і по 4 квітня 2019 року (включно) Україна знизила запаси газу в ПСГ на 49,1%, або на 8,488 млрд куб. м, до 8,745 млрд куб. м. Україна закінчила минулий сезон відбору 8 квітня 2018 року із запасами 7 435,16 млн куб. м газу.

Як повідомляли Українські Новини, газ на опалювальний сезон запасли понад 7 тис. домогосподарств. Також Україна назвала єдиний варіант, при якому готова закуповувати газ у Росії.

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